Partez à la découverte du 13ème arrondissement de Paris, un quartier riche en diversité et en attractions. Niché sur la rive gauche de la Seine, ce coin de la ville offre des trésors architecturaux, des espaces verts apaisants, des centres culturels captivants et une vie nocturne animée. Ce guide complet vous emmène explorer les incontournables, les lieux de détente, la vie culturelle ainsi que les meilleurs hôtels dans le 13e arrondissement de Paris.

Le Grand Hôtel Lafayette

Séjournez au Grand Hotel Lafayette, un établissement 4 étoiles à seulement 5 minutes en voiture de l’Opéra de Paris et de La Machine du Moulin Rouge. Vous avez accès à des chambres accessibles aux personnes à mobilité réduite avec salle de bains et douche adaptées (certaines chambres seulement). En outre, cet hotel Paris 13ème propose :

Le petit-déjeuner buffet au quotidien (avec supplément)

Restaurant

Bar/lounge

Café sur place

Les services de location de vélos, scooters/mobylettes et Segways à proximité sont à votre disposition. Le séjour est gratuit pour les enfants et la réception reste ouverte 24 h/24 avec le service de conciergerie.

La Butte aux Cailles à Paris est un endroit paisible pour une belle balade avec Street Art et une ambiance villageoise préservée. Ne ratez pas la visite guidée du Manufacture Nationale des Gobelins ainsi que les bâtiments historiques.

L’hôtel Le Grand Quartier

Les hôtels du 13e arrondissement de Paris offrent du Luxe et du confort assurés ! Découvrez l’Hôtel d’Aubusson et l’Hôtel La Lanterne & Spa pour votre séjour. Le Grand Quartier est situé dans le 13ème arrondissement de Paris. Il propose des chambres climatisées avec nettoyage quotidien. Les animaux de compagnie sont acceptés. En outre, vous disposez d’un parking, du restaurant et d’un bar/salon sur place, d’une terrasse sur le toit et d’un petit-déjeuner.

Vous aurez également accès à une salle de fitness ouverte 24h/24 et un centre d’affaires disponible 24h/24 avec trois salles de réunion. Par ailleurs, la réception est ouverte 24h/24 ainsi que le café dans les espaces communs.

Les enfants ont droit à un séjour gratuit avec des lits bébé disponibles gratuitement et un service de garde d’enfants en chambre (en supplément). L’hôtel dispose aussi de chambres communicantes.

Près de plusieurs attractions populaires sont accessible à proximité du Grand Quartier comme le Jardin des Tuileries, le Musée du Louvre, l’Opéra de Paris…

L’hôtel Novotel Paris Les Halles

Le Novotel Paris Les Halles est un hôtel exceptionnel dans le 13e arrondissement de Paris. Il vous offrira des services de qualité tels que le transfert aéroport, l’acceptation des animaux de compagnie, un parking disponible et un ménage quotidien.

Profitez du restaurant, bar/salon, petit-déjeuner, salle de fitness ouverte 24 h/24, service d’étage et garde d’enfants en chambre. Vous aurez à votre disposition un centre d’affaires, une terrasse, une connexion Wi-Fi haut débit gratuite et un service de baby-sitting en supplément.

Découvrez les attractions à proximité, dont le Centre Pompidou, Notre-Dame de Paris, la Place de la Bastille, le Panthéon, etc. Voici un guide sur les meilleurs hôtels du 13e arrondissement de Paris. Séjournez au Grand Hotel Lafayette, Le Grand Quartier et le Novotel Paris Les Halles !